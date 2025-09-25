رحمة أحمد فرج تنشر صورة من داخل المستشفى ونص رسالة ابنها لها

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من داخل المستشفى، كما أظهرت رسالة بخط اليد كتبها لها ابنها.

ونشرت رحمة، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع "قلوب" على رسالة ابنها لها.

وظهرت "رحمة" في الصورة وهي تضع "الكالونة" بيدها.

وجاء في الرسالة التي كتبها لها ابنها "حمدالله على السلامة يا ماما يا حبيبتنا..يلا عشان ترجعي البيت بسرعة، جبنا ليكي وردة".

وكانت رحمة أحمد فرج تعرضت خلال الساعات الماضية لأزمة صحية نقلت على إثرها لاحدى المستشفيات.

وأعلنت رحمة عن تأجيل حفل افتتاح مشروعها الخاص "هاندز ستوديو"، وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام": "تم تأجيل حفل افتتاح هاندز ستوديو، وغدًا سيكون افتتاح تجريبي".

يُذكر أن آخر أعمال رحمة أحمد كان في موسم دراما رمضان 2025 من خلال عملين هما: مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و"الكابتن" بطولة أكرم حسني.