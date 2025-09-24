بعد تصدرها التريند لأزمتها الصحية.. 10 معلومات عن الفنانة رحمة أحمد

تصدرت الفنانة رحمة أحمد، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد انتشار أخبار حول تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

بدأت رحلتها الفنية في المسرح، حيث قدمت العديد من العروض المميزة، قبل أن تنتقل إلى شاشة التلفزيون وتلفت الأنظار بموهبتها الكوميدية الفطرية وقدرتها على تجسيد الشخصيات بأسلوب عفوي ومقنع.

رغم مشاركتها في أعمال أخرى، إلا أن دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي" يعتبر نقطة تحول حقيقية في مسيرتها.

ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنانة رحمة أحمد

1- ممثلة مصرية، ولدت في محافظة القاهرة.

2- درست بجامعة حلوان بكلية العلوم التي تخرجت منها عام2017، ثم التحقت بورش بنقابة المهن التمثيلية.

3- بداية رحمة أحمد كانت في مسرح الجامعة والقطاع الخاص ودار الأوبرا.

4- شاركت في العديد من الأعمال المسرحية مثل مسرحية "ديچافو" بمسرح الهناجر، إخراج أحمد فؤاد.

5- شاركت في برنامج "أمين وشركاه" وكان بداية انطلاقها مع الفنان أحمد أمين.

6- اختارها المخرج أحمد الجندي للمشاركة فى مسلسل الكبير أوي" عام 2022.

7- شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيوينة، أبرزها الكبير أوي الجزء السادس والسابع والثامن، على باب العمارة أشغال شقة، الكابتن، عهد أنيس، 80 باكو.

8- شاركت في فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة هشام شيكو وفيلم نبيل أخصائي التجميل بطولة محمد هنيدي.

9 - افتتحت مشروعها الخاص عبارة عن صالون تجميل الأظافر في التجمع الخامس.

10 - انفصلت عن زوجها ولديها ابن يدعى مصطفى شارك معها في مسلسل "80 باكو".

