بعد تصدرها التريند.. حقيقة زيارة كيت وينسلت للأهرامات والقلعة

تصدر اسم النجمة العالمية كيت وينسلت، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لها احداها أمام الأهرامات والأخرى أمام قلعة محمد علي.

وبالبحث تبين أن الصورتين ليسوا حقيقيتين، وتم عملهما بتقنية الذكاء الاصطناعي الـ AI .

يذكر أن، كيت وينسلت بدأت رحلتها الفنية بمسلسل Dark Season ، وقدمت بعده عدة أعمال ناجحة منها فيلم Anglo-Saxon Attitudes في عام 1992، ومسلسل Casualty عام 1993، وفيلم Heavenly Creatures عام 1992، وفيلم Sense and Sensibility .

وفي منتصف عام 1996 بدات وينسلت بالتمثيل في "تايتنك" بإخراج جيمس كاميرون مع شريكها بالتمثيل ليوناردو دي كابريو، ولعبت دور روز دويت بوكاتر التي نجت من حادثة غرق سفينة التايتانك.

وعقب نجاح التيتانك مثلت وينسليت في Hideous Kinky في عام 1998 ولم يحقق الفلم نجاحا كبيرا وكان الفيلم هو الوحيد الذي مثلت فيه في ذلك العام، بعد ذلك رفضت وينسلت دورين للتمثيل الأول كان بطولة في فيلم Shakespeare in Love عام 1998 والثاني Anna and the king في عام 1999. وفي عام 1999 ظهرت كيت في فيلم Holy Smoke.