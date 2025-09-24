إعلان

جريئة وعرضها للهجوم.. 25 صورة لفساتين بسمة بوسيل التي أثارت الجدل مؤخرًا

كتبت- سهيلة أسامة:

06:00 م 24/09/2025
لفتت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأنظار مؤخرًا بإطلالاتها المتنوعة التي جمعت بين الجرأة والأناقة، وحرصت على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أحدث جلسات التصوير والمناسبات التي أطلت خلالها بفساتين لافتة.

وتنوعت اختيارات بسمة بين الفساتين الكلاسيكية التي أبرزت أنوثتها، والإطلالات الجريئة، أثارت الجدل وعرضتها للهجوم مما دفعها للرد قائلة :" معنديش مشكلة في الهجوم أنا بعمل اللي بحبة ومش فارقلي".

ويستعرض التقرير بالصور 25 إطلالة مختلفة لبسمة بوسيل.

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد طرحت مؤخرًا ميني ألبوم جديد بعنوان "حلم" عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، ويضم 6 أغنيات هي: "أبو حب"، "هو اللي نسيني ليه كده؟"، "خسارة"، "وصلتني شي أخبار"، و"حلم".

