محمد سامي ينشر صورة جديدة وهالة صدقي تعلق: "وحشتني"

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

ونشر سامي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعلت الفنانة هالة صدقي مع المنشور وكتبت: "وحشتني"، كما انهالت تعليقات المتابعين التي أشادت به، وجاء من أبرزها: "المبدع الأول والرقم الصعب"، "العالمي"، "رقم واحد"، "كينج الإخراج"، وغيرها.

وكان سامي أعلن في وقت سابق عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، مؤكدًا أنه سيكون الأهم في مسيرته الفنية والأعلى مشاهدة، بعد أن تراجع عن قرار الاعتزال، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":

"رد كليتي للمخرج محمد سامي.. بسم الله بكتب مسلسل جديد سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل، حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي".

يذكر أن محمد سامي شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين هما "سيد الناس" و"إش إش".

