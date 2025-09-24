بالصور| مريم الخشت برفقة زوجها.. والجمهور: "شبه بعض"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها صورًا جديدة جمعتها بزوجها أحمد أباظة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "قمرات"، "ربنا يحميكم"، "أحلى كابل"، "عسلات"، "ما شاء الله"، "بحبكم أوي"، "لايقين على بعض".

يُذكر أن مريم الخشت شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الشرنقة"، بطولة أحمد داود، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

