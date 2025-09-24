جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة رياضية داخل ملعب التنس (صور)



كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار على السوشيال من احدث ظهور لها، أثناء ممارسة رياضة التنس.

ونشرت جوري مجموعة صور لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس رياضية وتلعب التنس.



يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

