أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن توقيع اتفاقية شراكة رفيعة المستوى مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية، ممثلاً بالمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، ضمن البرنامج الثقافي الأوروبي المصري 2023-2027، وذلك لإطلاق ورشة عمل احترافية لصنّاع الأفلام المصريين من مختلف المحافظات خلال الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وقع الاتفاقية عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، بينما وقع عن الجانب الأوروبي الدكتور ماوريتزيو جويرا، مدير المركز الثقافي الإيطالي في مصر، ممثلًا لاتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية ومنسق البرنامج الأوروبي المصري الثقافي في مصر. و تندرج هذه الشراكة النوعية في إطار رؤية المهرجان لتمكين المواهب المحلية وتدعيم الحوار الثقافي مع أوروبا، إيمانًا بأن السينما جسرٌ يعبر الثقافات ويُبرز إبداع الشباب المصري.

تهدف الاتفاقية إلى تنظيم ورشة مكثفة لمدة 5 أيام، ضمن فعاليات "أيام القاهرة للصناعة"، بإشراف مجموعة من الخبراء الأوروبيين، وبمشاركة عشرة صناع أفلام من الشباب المصري من المحافظات المهمشة، حيث توفر لهم منصة متكاملة لتطوير مهاراتهم في السرد البصري، والإنتاج، وتقديم المشاريع، إضافةً إلى صقل قدراتهم الإبداعية من خلال الاحتكاك المباشر مع خبرات سينمائية دولية مرموقة.

وأعرب الأستاذ حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، عن اعتزازه بهذا التعاون قائلًا: "يُسعدنا أن نواصل مسيرتنا في دعم صنّاع السينما الشباب، وتعزيز انخراطهم مع خبرات دولية وتجارب متنوعة عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا من المؤسسات الثقافية الأوروبية. نحن نؤمن بأن تنمية المواهب وبناء جسور التواصل المعرفي والفني أساسيان لتطوير صناعة السينما المصرية، وترسيخ حضورها على الساحة العالمية".

