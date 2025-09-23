بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري والجمهور يعلق

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها والجمهور، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان جذاب وأنيق.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منوره الدنيا والله"، "يا ست الناس"، "عيونك تجنن"، "جورجينا العرب"، "قمراية وسكر أوي".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

اقرأ أيضا..

"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

علاء مرسي يحتفل بتخرج ابنته: "الصغننة كبرت بحبك يا أجمل بنوتة"