إسلام مبارك تفوز بجائزتين على التوالي كأفضل ممثلة عن فيلم "ضي"

كتبت- منال الجيوشي

01:45 م 23/09/2025

الفنانة السودانية إسلام مبارك

فازت الفنانة السودانية إسلام مبارك بجائزتي أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ضي، وذلك في كل من مهرجان بورسعيد السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة ومهرجان بغداد السينمائي الدولي.

وقدمت إسلام مبارك في فيلم ضي شخصية “زينب”، الأم التي تواجه قسوة المجتمع تجاه طفلها المصاب بالألبينو.

يذكر أن إسلام مبارك شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أشغال شقة جدا"، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين

