إسلام مبارك تفوز بجائزتين على التوالي كأفضل ممثلة عن فيلم "ضي"

فازت الفنانة السودانية إسلام مبارك بجائزتي أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ضي، وذلك في كل من مهرجان بورسعيد السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة ومهرجان بغداد السينمائي الدولي.

وقدمت إسلام مبارك في فيلم ضي شخصية “زينب”، الأم التي تواجه قسوة المجتمع تجاه طفلها المصاب بالألبينو.

يذكر أن إسلام مبارك شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أشغال شقة جدا"، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين