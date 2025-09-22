بعد طلاق مسلم وزوجته.. 20 صورة رومانسية جمعتهما

أعلن المطرب مسلم منذ قليل، طلاقه عن زوجته يارا تامر، بعد زواج استمر لنحو 4 أشهر.

واحتفل مسلم بزفافه على يارا مسلم يوم 20 مايو الماضي، في حفل عائلي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء ونجوم الغناء.

في مارس الماضي، أصيب مسلم بأزمة صحية، ودخل المستشفى للمرة الرابعة في نفس الشهر، عقب صدور قرار إيقافه عن الغناء الذي صدر من نقابة المهن المهن الموسيقية، والذي أصابه بالحزن وتسبب في مرضه.

تعرض أمس الأحد، مسلم، للإصابة بجلطة في ذراعه اليمنى بالكامل، معلنًا ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

