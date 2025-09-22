إعلان

بعد طلاق مسلم وزوجته.. 20 صورة رومانسية جمعتهما

كتب : مصراوي

09:05 م 22/09/2025
    حفل زفاف المطرب مسلم على يارا تامر
    حفل زفاف مسلم على يارا تامر
    حفل زفاف مسلم على يارا تامر
    حفل زفاف مسلم على يارا تامر
    حفل زفاف مسلم على يارا تامر
    حفل زفاف مسلم ويارا
    مسلم ويارا تامر
    سيشن تصوير لـ مسلم ويارا في حفل زفافهم
    حفل زفاف مسلم على يارا تامر
    سيشن تصوير لـ مسلم ويارا في حفل زفافهم
    مسلم وطليقته يارا تامر
    مسلم وطليقته يارا تامر
    مسلم وطليقته يارا تامر
    مسلم وطليقته يارا تامر
    مسلم وطليقته يارا تامر
    مسلم ويارا تامر
    مسلم ويارا تامر
    حفل زفاف المطرب مسلم على يارا تامر
    سيشن تصوير لـ مسلم ويارا في حفل زفافهم

أعلن المطرب مسلم منذ قليل، طلاقه عن زوجته يارا تامر، بعد زواج استمر لنحو 4 أشهر.

واحتفل مسلم بزفافه على يارا مسلم يوم 20 مايو الماضي، في حفل عائلي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء ونجوم الغناء.

في مارس الماضي، أصيب مسلم بأزمة صحية، ودخل المستشفى للمرة الرابعة في نفس الشهر، عقب صدور قرار إيقافه عن الغناء الذي صدر من نقابة المهن المهن الموسيقية، والذي أصابه بالحزن وتسبب في مرضه.

تعرض أمس الأحد، مسلم، للإصابة بجلطة في ذراعه اليمنى بالكامل، معلنًا ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

مسلم المطرب مسلم طلاق مسلم يارا تامر مسلم ويارا

