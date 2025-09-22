بـ نظارة شمس مميزة.. سارة سلامة تخطف الأنظار والجمهور يعلق

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سارة صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية نظارة شمس.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة رائعة المظهر"، "قلبي يا ناس"، "قمر أوي"، "جميلة جدا"، "أحلى سارة بجد".

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

