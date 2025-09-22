محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها كارولينا (فيديو وصور)

بعد القبض عليها.. لعنة 11 شيك بدون رصيد تواجه بوسي بسببها شبح السجن

كتب- معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه والجمهور على السوشيال ميديا، صورًا ولقطات من كواليس التجهيز لعمل فني جديد، جمعه بـ لارا ترامب زوجة إريك ترامب الابن الثالث للرئيس الحاليل وابنتها كارولينا.

ونشر رمضان مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب، أحلى فتاة في العالم.. ترقبوا".

نشر رمضان فيديوهات له مع لارا وابنتها كارولينا وهو يقوم بتعليمهم بعض حركاته في الرقص، ويرقصان سويًا.

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "تصدق ولا متصدقش"، عن منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "تصدق ولا متصدقش" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج، توزيع وميكس وماستر إيهاب كوولبيكس.

