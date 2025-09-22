بعد القبض عليها.. لعنة 11 شيك بدون رصيد تواجه بوسي بسببها شبح السجن

سبب إلقاء القبض عليها.. 10 معلومات عن المطربة بوسي بعد منعها من السفر

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد القبض على بوسي

تصدرت المطربة بوسي، قوائم محرك البحث "جوجل"، عقب إلقاء القبض عليها اليوم الإثنين، في مطار القاهرة لصدور أحكام قضائية ضدها.

وجاء قرار القبض على المطربة بوسي، ومنعها من السفر بسبب صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

وواجهت المطربة بوسي، واسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان، على مدار السنوات الماضية، عدة أزمات بسبب قضايا الشيكات بدون رصيد،وهو ما نرصده في التقرير التالي.

11 شيك

بدأت أزمات المطربة، في عام 2016، إذ صدر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات غيابياً، وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتخطى المليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني فاطمة محمد عاشور شقيقة زوجها السابق "وليد"، وذلك في القضية المقيدة برقم 14498 سنة 2015.

6 سنوات حبس

وأصدرت محكمة جنح الهرم، حكم ضد المطربة بوسي، بالحبس 6 سنوات غيابياً وكفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، وذلك فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015.

ومع تصاعد النزاع، وصل عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة إلى 11 حكم، إذ صدر حكمان قضائيان آخران من محكمة جنح العمرانية في القضيتين المقيدتين برقم 14499 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 14497 سنة 2015، والقاضى بحبسها سنتين غيابياً وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح شقيقة زوجها فاطمة.

في عام 2018 تم تعديل الحكم الصادر على المطربة بوسي، من الحبس 3 سنوات إلى 6 أشهر، في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها

ووصلت الخلافات بين بوسي وطليقها، إلى ذروتها، حتى تمكن "فطين" في عام 2019، من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها، وتم القبض عليها.