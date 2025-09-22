إعلان

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد القبض على بوسي

كتب : مصراوي

04:09 م 22/09/2025
كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، عن القبض على المطربة بوسي، اليوم الإثنين خلال استعدادها للسفر، لصدور أحكام قضائية ضدها.

وتحدث مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية"، عن موقف النقابة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال :" ما يخص المطربة بوسي، واقعة تخص السلطات الأمنية و القضائية، وبعيدة عن النقابة".

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، عن القبض على المطربة بوسي، اليوم الإثنين خلال إنهاء إجراءات السفر إلى دبي، إذ تم الكشف عن صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

الأجهزة الأمنية مطار القاهرة الدولي بوسي نقابة المهن الموسيقية













