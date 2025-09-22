أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد القبض على بوسي

سبب إلقاء القبض عليها.. 10 معلومات عن المطربة بوسي بعد منعها من السفر

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، عن القبض على المطربة بوسي، اليوم الإثنين خلال استعدادها للسفر، لصدور أحكام قضائية ضدها.

وتحدث مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية"، عن موقف النقابة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال :" ما يخص المطربة بوسي، واقعة تخص السلطات الأمنية و القضائية، وبعيدة عن النقابة".

