وفاء عامر: "عايزة الشقة اللي اديتها لأسرة إبراهيم شيكا تاني"

طالبت الفنانة وفاء عامر، أسرة إبراهيم شيكا بإعادة الشقة التي كتبها باسم الراحل قبل وفاته.

وقالت وفاء، ببرنامج "كلمة أخيرة": "شقة إبراهيم شيكا، لسه عليها 150 ألف جنيه، وأنا بقول اني عايزة الشقة تاني لأنها عاملة مشاكل بين مراته ووالدته وأسرته".

وتابعت وفاء عامر: "أنا طلبت إن الشقة تتكتب باسم مراته، لأني جمعت أكبر رقم فيها، وهو كان عندي في البيت، وساعات كنت بعزمه، وكان بيحب ياكل بط ورز معمر، وأنا بحب اللي يطلب مني حاجة، وقولتله يا إبراهيم عايزاك تعمل لـ هبة توكيل.. قالي ليه؟، وبعد كدة نام، كان واخد مسكن".

واستكملت: "قولتلها يا هبة أنا قولتلك اني هكون قاسية (إبراهيم مش هيعيش بعد ما سألت الدكاترة، عايزاكي تعملي حاجة للأطفال، وفجأة البنت دي بقيت تضرب أخماس في أسداس، وهي طيبة بزيادة، وقولتلها رأئي انك تكتبي الشقة باسمك، ولقيت إبراهيم قام فجأة كدا وقال هو أنا هموت، فجريت قعدت تحت رجله وقالتله لا يا حبيبي عشان ماما وفاء شايفة عشان انت متتحركش كتير، واحنا هنروح نعملها باسم وعملوها باسم إبراهيم".

وأضافت وفاء عامر: "عشان كدة أنا هخلي المحامي بالفلوس اللي احنا دافعينها، وأصحابي كمان يعملوا توكيل للمحامي عشان نسترد الشقة تاني، وجايز أنا بعمل كدة عشان أخليها ملك أولاد ابراهيم بس".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.