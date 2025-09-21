بالصور.. نبيلة عبيد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل الموريكس 2025

كتب - معتز عباس:

انطلق منذ قليل حفل الموريكس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، والذي يقام بالتزامن مع مرور 25 عامًا على تدشينه.

تقام فعاليات هذه الدورة في لبنان، تحت شعارًا بعنوان "25years, New Dawn... Bright Future"، 25عاماً، فجر جديد...مستقبل مشرق".

وتوافد نجوم الفن على حفل الموريكس دور لعام 2025، أبرزهم النجمة نبيلة عبيد، التي خطفت الأنظار على "السجادة الحمراء.

وكرم حفل "الموريكس" نبيلة عبيد لمجمل مسيرتها الفنية في السينما والتلفزيون.

وصل حفل الموريكس الفنانة ورد الخال، المطربة بيسان إسماعيل، الليدي مادونا، تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني ، آمال ماهر، ماغي بوغصن وجمال سنان، شكران مرتجى، أمينة خليل، ماجد المصري، نيكول سابا ويوسف الخال، سارة أبي كنعان ووسام فارس، ساشا دحدوح وغيرهم.

