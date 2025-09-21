وفاء عامر ترد على اتهامها بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

كتب- حسن مرسي:

كشفت الفنانة وفاء عامر حقيقة الجرح الموجود في جنب اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أنه ناتج عن عملية طبية مشروعة وليس سرقة أعضاء كما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عامر في حوارها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة": "الجرح اللي في جنب اللاعب الراحل إبراهيم شيكا كان نتيجة عملية تحويل مسار، ومفيش حاجة اسمها سرقة أعضاء زي ما بتقول بعض الحسابات على السوشيال ميديا".

وأضافت: "بالعقل، همد إيدي في جنبك وانتي ماشي وأخذ كليتك؟ ده كلام فارغ"، مشيرة إلى أن هذه الشائعات تسببت في نشر خوف غير واقعي بين الجمهور. وأكدت أن ما حدث كان ضمن الإجراءات الطبية الطبيعية التي خضع لها اللاعب بهدف العلاج وتحسين حالته الصحية.

وتابعت وفاء عامر موضحة دور السينما في تشكيل هذه المفاهيم الخاطئة: "السينما هي السبب في قصص سرقة الأعضاء وقصة تكميم أفواه الناس بالمناديل اللي بنشوفها. الناس للأسف بتمزج الواقع بالخيال السينمائي، وده بيخلق توترًا وشائعات غير حقيقية".

وأكدت أن ما يشاهده الجمهور في الأفلام ليس معيارًا للحقيقة، معربة عن أسفها للتجاوز على سمعة الراحل عبر نشر أخبار كاذبة.

ووجهت الفنانة رسالة هامة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أرجو من كل الناس قبل ما يشاركوا أي خبر أو معلومة، يتحققوا من مصدرها. إحنا في زمن المعلومات السريعة، وده معناه أن مسؤولية كل فرد أكبر في التعامل مع الأخبار".

وعن علاقتها باللاعب الراحل أكدت عامر أنها كانت علاقة صداقة ودعم إنساني خالص: "كل اللي حصل كان إنساني جدًا، ومفيش أي مصلحة شخصية أو استغلال لأي نوع من التبرعات أو المعاملات الطبية".