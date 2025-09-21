إعلان

"ملاك مش بشر".. يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

09:25 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يارا السكري أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير، قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت يارا مجموعة صور لها من رحلتها الأخيرة بجوار قصر الانفاليد أحد المعالم التاريخية الشهيرة في فرنسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "منوره يا احلى يارا"، "ما هذا الجمال قمر ام قمران"، "قمر وهتفضلي قمر مدى الحياة"، "ده أنتي ملاك مش بشر".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في بطولة مسلسل فهد البطل، الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك فيه: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، أحمد عبدالعزيز، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، صفوة، عصام السقا، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

