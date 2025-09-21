إعلان

بالصور.. آية سليم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان أبيض جذاب

07:01 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    آية سليم
  • عرض 4 صورة
    آية سليم
  • عرض 4 صورة
    آية سليم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الشابة آية سليم صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وأنيقة.

وظهرت آية سليم مرتدية فستان أبيض بدون أكمام،، واعتمدت مكياجًا بسيطًا أبرز ملامحها.

حازت الصور على إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "نجمة مصر القادمة"، "معنى كلمة بساطة"، "جميلة"، "الجمال الطبيعي يكسب".

يذكر أن آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلال ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بعد طرح "سيبتلي قلبي".. أنغام تدخل قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

ياسمينا العبد تصل الأقصر لتصوير فيلمها "كان ياما كان" مع نور النبوي

آية سليم نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة