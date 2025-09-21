بالصور.. آية سليم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان أبيض جذاب

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الشابة آية سليم صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وأنيقة.

وظهرت آية سليم مرتدية فستان أبيض بدون أكمام،، واعتمدت مكياجًا بسيطًا أبرز ملامحها.

حازت الصور على إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "نجمة مصر القادمة"، "معنى كلمة بساطة"، "جميلة"، "الجمال الطبيعي يكسب".

يذكر أن آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلال ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

