ما تراه ليس كما يبدو.. حكاية "نور مكسور" تدخل قوائم "إكس" لهذا السبب

كتب- مصطفى حمزة:

دخل مسلسل التشويق والإثارة "ما تراه ليس كما يبدو"، قوام تريند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب عرض أولى حلقات حكاية "نور مكسور".

وعرضت "نور مكسور"، وهي الحكاية السابعة والأخيرة من قصص مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، أمس السبت عبر قنوات "dmc" ومنصات Watch It وشاهد.

وتعرض الحلقة الثانية من حكاية "نور مكسور" اليوم الأحد في السابعة مساءً عبر شاشة قناة dmc، ويعاد عرضها عبر قناة dmc drama في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويشارك في بطولة "نور مكسور"، يوسف عمر، نور إيهاب، فيدرا، حازم سمير، تقى حسام، أسامة الهادي، ندى أكرم، ونيرة عارف، والمسلسل من تأليف أدهم أبو ذكري، وإخراج محمود زهران.

