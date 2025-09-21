بالصور| روجينا تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "جمالك حكاية"

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة روجينا أنظار متابعيها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب واسع من جمهورها.

ونشرت روجينا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الأحمر.

وتفاعل عددًا من نجمات الفن مع الصور، أبرزهن الفنانة عبير صبري، الفنانة نور قدري.

كما تفاعل المتابعون مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة الجميلات"، "أشطر وأرق ممثلة"، يا عمري"، "قمر يا حبيبتي "، "جمالك حكاية".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.