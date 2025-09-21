بالصور- جورجينا تؤدي التمارين رياضة في شوارع نيويورك

فستان لامع ورشاقة ملفتة..نجلاء بدر تنشر صور من تكريمها في جوائز دير جيست

كتب- مروان الطيب:

خطفت الإسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار خلال وجودها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت شقيقة جورجينا صور ومقاطع فيديوهات لهما تتجولان في شوارع نيويورك، إذ ظهرت جورجينا وهي تمارس التمارين الرياضية في الشارع.

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

