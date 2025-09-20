بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
02:44 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور لها.
ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فواكه الصباح".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايسو وجمالها، أحلى واحدة، أحلى ضحكة، القمر، الحلوة، سكر أوي".
يذكر أن، ميرنا جميل تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
