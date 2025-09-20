إعلان

بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

02:44 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:


شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور لها.


ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فواكه الصباح".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايسو وجمالها، أحلى واحدة، أحلى ضحكة، القمر، الحلوة، سكر أوي".


يذكر أن، ميرنا جميل تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


ميرنا جميل الفنانة ميرنا جميل
