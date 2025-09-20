مي كمال تتصدر التريند بعد إعلان انفصالها عن أحمد مكي
كتب- هاني صابر:
تصدر اسم طبيبة التجميل مي كمال، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد اعلانها خبر انفصالها عن النجم أحمد مكي.
وكتبت مي كمال، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي، ومش هحب بعده، وبعلن انفصالي للمرة المليون، ربنا يوفقه في حياته".
وفي تدوينة أخرى أبرزتها عبر "ستوري" نفس التطبيق، قالت فيها: "أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة".
يذكر أن، آخر أعمال النجم أحمد مكي كان مسلسل "الغاوي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 .
