حدث بالفن| أول ظهور لـ رنا رئيس بعد الإجهاض وياسمين عبد العزيز بالحجاب

النشرة الفنية

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ اسمين عبدالعزيز تظهر بالحجاب، مي كساب تكشف لأول مرة عن تفاصيل عملية تكميم المعدة، أول ظهور لـ رنا رئيس بعد الإجهاض وإجراء عملية جراحية طارئة، كيف تصرف راغب علامة مع جمهور حفل مراسي؟، وغيرها من الأخبار.

