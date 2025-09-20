إعلان

سوسن بدر تعلق على إعلان إيناس الدغيدي خبر زواجها

10:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم المخرجة إيناس الدغيدي بعد قرارها إلغاء حفل زفافها بسبب تعرضها للسخرية والتنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت بوسي شلبي نشر اعتذار الدغيدي عن إقامة حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "حبيبتي إيناس فرحتنا بك ومعاكي العمر كله".

ودعمت الفنانة سوسن بدر قرار المخرجة إيناس الدغيدي وحرصت على تهنئتها، وكتبت: "ربنا يسعدهم".

ونشرت "الدغيدي" صورة لها مع زوجها المستقبلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب، إيناس أحمد".

يذكر أن آخر مشاركات إيناس الدغيدي الإخراجية كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

