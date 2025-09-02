"فستان قصير".. ياسمين صبري تنشر صورة جديدة تخطف بها الأنظار

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين صورة سيلفي عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة.

يذكر أن، ياسمين صبري شاركت في فيلم "المشروع X"، قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

ثروتها 200 مليون دولار ووالدتها مطربة.. معلومات عن سلمى حايك في عيد ميلادها

"ولا عزاء للسيدات" يشهد عرضه الأول بمهرجان آتشيه السينمائي في إندونيسيا