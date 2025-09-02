آية عبدالله تغني "يا أغلى اسم في الوجود" على مسرح مركز الهناجر

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، انطلقت فعاليات الليلة الخامسة من برنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين

وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور يوميا في التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ١١ سبتمبر الجاري.

تألقت الفنانة آية عبد الله بمصاحبة فرقتها الموسيقية، في حفل الليلة الخامسة للبرنامج أمس الاثنين، وتغنت بباقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل منها: "أنا لك على طول، وحياتي عندك، ليه يا قلبي ليه، لولا الملامة، أنساك، إن كنت ناسي، أوعدك، ٣ سلامات، على رمش عيونها، يا أغلى اسم في الوجود" .

أما اليوم الثلاثاء، فتحيي الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل الليلة بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي .

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات البرنامج هذا العام، عدد من الفرق الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" .

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية الأخرى في فعاليات البرنامج وهم: الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا في فعاليات البرنامج أيضا