الصين تُرسل مبعوث خاص لوقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران

أعلنت الصين، الخميس، عن خططها لإرسال مبعوث خاص إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف الوساطة ووقف الحرب المستمرة منذ 6 أيام بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بقرار إرسال المبعوث الخاص، مشددًا على أن تصعيد النزاع مع إيران لن يصب في مصلحة أي طرف.

وأشاد "وانج"، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بضبط النفس الذي أبدته الرياض وسعيها المستمر لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية، داعيًا إلى الحفاظ على سلامة خطوط الملاحة البحرية في المنطقة لضمان حركة التجارة الدولية.