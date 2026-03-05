إعلان

الصين تُرسل مبعوث خاص لوقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران

كتب : محمد أبو بكر

06:15 ص 05/03/2026

إسرائيل وإيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الصين، الخميس، عن خططها لإرسال مبعوث خاص إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف الوساطة ووقف الحرب المستمرة منذ 6 أيام بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بقرار إرسال المبعوث الخاص، مشددًا على أن تصعيد النزاع مع إيران لن يصب في مصلحة أي طرف.

وأشاد "وانج"، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بضبط النفس الذي أبدته الرياض وسعيها المستمر لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية، داعيًا إلى الحفاظ على سلامة خطوط الملاحة البحرية في المنطقة لضمان حركة التجارة الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وأمريكا وإيران هجوم إيراني واسع على إسرائيل إسرائيل غارات إسرائيلية على بيروت استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية وقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
دراسة تكشف طريقة مبتكرة لتعزيز فعالية علاج سرطان الرئة
نصائح طبية

دراسة تكشف طريقة مبتكرة لتعزيز فعالية علاج سرطان الرئة
انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت.. وهيئة بحرية بريطانية: يوجد نفط بالمياه
شئون عربية و دولية

انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت.. وهيئة بحرية بريطانية: يوجد نفط بالمياه
الصين تُرسل مبعوث خاص لوقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

الصين تُرسل مبعوث خاص لوقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان