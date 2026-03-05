إعلان

من صاحب فكرة دعم الفصائل الكردية الإيرانية واستخدامها في هجوم بري؟

كتب : محمد أبو بكر

06:22 ص 05/03/2026

حرب إيران

كشف مسؤول أمريكي، أن فكرة دعم الفصائل الكردية الإيرانية واستخدامها في هجوم بري محتمل على إيران كانت في البداية مبادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووكالة الموساد، قبل أن تحظى بموافقة أجهزة الاستخبارات الأمريكية لاحقًا، بحسب شبكة أكسيوس.

أشار المصدر إلى أن الزعيمين الكرديين، مسعود بارزاني وبافل طالباني، أبديا تحفظهما خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي مشاركة محتملة في غزو بري لإيران، معربين عن حذرهم تجاه الانخراط المباشر في عمليات عسكرية على الأراضي الإيرانية.

يأتي هذا الكشف في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تهديدات محتملة لقيام تحركات عسكرية برية مدعومة من قبل فصائل محلية، وذلك بعد موجة الهجمات الجوية المشتركة التي استهدفت أهدافًا إيرانية استراتيجية في الفترة الأخيرة.

حرب إيران إيران الفصائل الكردية الإيرانية الهجوم البري في إيران هجوم بري على إيران

