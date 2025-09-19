كتب- مروان الطيب:

احتفل جمهور المخرجة إيناس الدغيدي بإعلان زواجها رسميا على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي طالت المخرجة إيناس الدغيدي بسبب زواجها على الرغم من تخطيها الـ 70 عاما، إلا أن محبين المخرجة إيناس الدغيدي قاموا بالاحتفال بها على طريقتهم الخاصة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للمخرجة إيناس الدغيدي بفستان الزفاف تم استخدامها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحازت الصور على تهنئة ومباركة جمهورها.

وظهرت إيناس الدغيدي بالصور وهي ترتدي عدد من الاستايلات المختلفة لفستان الزفاف.

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، بعد السخرية والتنمر منها على حد قولها.

ونشرت "الدغيدي" صورة لها مع زوجها المستقبلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياه، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب، ايناس احمد".

يذكر أن آخر مشاركات إيناس الدغيدي الإخراجية كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

