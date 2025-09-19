بعد إعلان انفصالها.. 20 صورة رومانسية جمعت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتن

كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور النجمة الإيطالية العالمية، مونيكا بيلوتشي، والمخرج الأمريكي تيم بورتن بإعلان الثنائي انفصالهما رسميا خلال الساعات القليلة الماضي.

كشف موقع "Agence france presse" الفرنسي عن انفصال مونيكا بيلوتشي والمخرج تيم بورتن بعد قصة حب جمعتهما طوال عامين.

ونشر الموقع بيانا رسميا مشتركا كان كالاتي: "بكل احترام واهتمام عميق ببعضهما البعض قرر مونيكا بيلوتشي وتيم بيرتون الانفصال".

أكدت بيلوتشي علاقتها العاطفية مع بيرتون عام ٢٠٢٣، وقد اختارها العام الماضي للمشاركة في فيلم الرعب الكوميدي "بيتلجوس بيتلجوس"، وهو جزء ثانٍ لفيلمه الناجح "بيتلجوس" عام ١٩٨٨.

ومنذ ذلك الوقت ويحرص الثنائي على الحضور سويا بالعديد من المناسبات، إلى جانب مشاركتهما سويا بالعديد من المحافل السينمائية العالمية.

لبيلوتشي طفلان من زواجها الذي دام ١٤ عامًا من الممثل الفرنسي فينسنت كاسل، الذي شاركها بطولة فيلم "لا رجعة فيه"، والذي انتهى عام ٢٠١٣.

يذكر أن النجمة مونيكا بيلوتشي تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر لدى المخرج تيم بورتن مشروع سينمائي جديد بعنوان " Attack of the Fifty Foot Woman" وهو من نوعية أفلام الخيال العلمي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

