كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة مي كساب عن تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال الفترة الماضية وانقاص الوزن بشكل كبير.

حلت مي كساب ضيفة على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، وتطرقت خلال حديثها عن الكواليس الخاصة بإجراء عملية تكميم المعدة، وعن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وعن كواليس عملية تكميم المعدة قالت مي كساب "في ناس بتضغط على نفسها وتبوظ العملية ، ودخلت اوضة عمليات واخدت بنج وشيلت حته من جسمي اللي هي تكميم المعدة، وكان لازم يبقى عندي إحساس بالمسؤولية للخطوة اللي عملتها، وفضلت فترة بعمل دايت أخس واتخن اللي بخسه وكنت باخد أدوية اللي بتسد النفس لحد مجالي حصوات في المرارة وشيلت المرارة وانا منصحش أي حد بيها، وانا بشيل المرارة قولت للدكتور ايه رأيك نعمل عملية تكميم قالي مقدرش دلوقتي وخدي القرار وانتي مقتنعة، لحد ما قررت اعملها".

وكانت آخر مشاركات مي كساب الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

