بالصور- محمود سعد يكشف عن زيارته ضريح عمر المختار في بنغازي

كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي محمود سعد عن زيارته ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار في بنغازي، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

ونشر محمود سعد صور من الزيارة ظهر خلالها وهو يتجول بعدد من الأماكن هناك وكتب: " اتشرفت جدا بزيارة ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار في بنغازي وكنت سعيد الحظ اني قابلت أحفاده وصورت معاهم لقاء مطول هتشوفوه قريب ان شاء الله وسعدت جدا كمان بلقاء الصديقة العزيزة رزان مغربي اللي كانت بتزور الضريح في نفس الوقت".

وتحدث محمود سعد عن علاقته الوطيدة بالنجمة أنغام وتواصله معها بشكل مستمر خلال تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وقال في لقاء مع برنامج "عرب وود": " "انغام صديقة عزيزة وراقبتها من ساعة ما طلعت وبقى بينا محبة، واول ما سافرت كان فيه اشاعات كتير وهي واتخضت وكلمتني اني اقول اللي بيحصل وان الناس هتصدق، وكنت باخد منها المعلومات أو من مديرة أعمالها وانا مش طالب تريند انا بقول ع المعلومات اللي عارفها".

ويحرص الإعلامي محمود سعد التواصل مع جمهوره ومتابعيه عن طريق فيديوهات اللايف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ويعلق من خلالها على الأحداث الجارية في شتى المجالات.

