كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من أمام الكعبة وداخل المسجد النبوي الشريف.

ونشرت ياسمين، الفيديو الذي ارتدت فيه الحجاب، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "في الحجاب فعلا انتي أجمل والله، زيارة مقبولة إن شاء الله، الحجاب بيحلي وبيصغر وبينور، ربنا يتقبل منك حبيبتي، عمرة مقبولة".

يُذكر أن، ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.