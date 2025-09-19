كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصورة صُممت بالذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها في مرحلتين عمريتين مختلفتين.

إلهام ظهرت في مرحلتها العمرية الحالية وإلى جوارها نسختها في سن أصغر، وعلقت "إلهام الآن مع إلهام زمان"، وجاءت الصورة على أنغام أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتقول كلماتها "العمر عمره ما كان سنين بنعدها".

إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، منة فضالي، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.

كما أطلت كضيفة شرف على فيلم ريستارت المعروض حاليا في "السينمات" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج سارة وفيق.