مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي" تُطلق برنامج المواهب الصاعدة

كتبت- منى الموجي:

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن إطلاقها برنامج "المواهب الصاعدة"، الذي يمنح الناشئين في المملكة العربية السعودية (10–16 عامًا) فرصة للتعبير عن قصصهم عبر أفلام قصيرة تُعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامته في جدة التاريخية "البلد" بين 4 و13 ديسمبر 2025.

ويشهد البرنامج عرض أفلام مختارة خلال المهرجان في التاسع من ديسمبر 2025، بحضور صُنّاعها الصغار وعائلاتهم، على أن يُختتم البرنامج في العاشر من الشهر نفسه بحفل توزيع جوائز نقدية وتكريمية لأفضل فيلمين.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، تتمحور الأفلام المشاركة في البرنامج حول 4 موضوعات تعكس اهتمامات الناشئة وقربها من حياتهم اليومية، هي: الوطن، المدرسة، العائلة، والصداقة. وتهدف هذه الموضوعات إلى فتح المجال أمام الناشئين للتعبير عن انتمائهم، وتجاربهم التعليمية، وروابطهم الأسرية، وعلاقاتهم الإنسانية، بلغة سينمائية بسيطة وملهمة، ويمنحهم تجربة متكاملة تشمل حضور العروض السينمائية والتفاعل مع لجان التحكيم والمشاركة في احتفالية رسمية.

وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "نُدَشِّن برنامج المواهب الصاعدة إيمانًا منّا بأن الجيل الجديد من المبدعين الناشئين هم قادة صناعة السينما في المستقبل، ونسخّر هذا البرنامج كاستثمار مباشر في طاقاتهم ومواهبهم المبكرة، لنمنحهم اليوم المساحة للتعبير عن أصواتهم وخوض أولى تجاربهم السينمائية؛ تأكيدًا لدورنا الريادي في تمكين المواهب الناشئة."

يأتي إطلاق "برنامج المواهب الصاعدة" تأكيدًا على التزام مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برعاية المواهب الناشئة، وتمكين الأجيال الجديدة من التعبير عن هويتهم وقصصهم، وصناعة جيل جديد قادر على المساهمة في إثراء المشهد السينمائي.