ماذا قال مراد مكرم عن فوز الزمالك على الاسماعيلي بالدوري؟

كتب- هاني صابر:

علق الفنان مراد مكرم، على فوز فريق الزمالك على الاسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز.



وكتب مراد مكرم، عبر حسابه على فيسبوك: "مباراة متوسطة بس المهم أخدنا الـ ٣ نقاط .. الزمالك متمسك بمكانه".

وحقق فريق الزمالك، الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.