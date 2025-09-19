بعد ظهوره مع أكرم السعدني.. 20 صورة للزعيم عادل إمام مع عائلته

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة" وظهرت بإطلالة كاجوال.

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها هوت شورت وتيشرت باللون الرصاصي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها صورًا من كواليس تصوير أحد الإعلانات الخاصة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بإطلالة مختلفة مستوحاة من الحضارة الإغريقية.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها صورًا جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية قميص باللون الأبيض، ووضعت مكياجًا هادئًا.

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأصفر.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل، متابعيه صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانا مكشوف الظهر باللونين الأبيض والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا فقط من أضيء قلبي".

علي ربيع

شارك الفنان علي ربيع، متابعيه صورة جديدة له، نشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".