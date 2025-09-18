"المهن التمثيلية" تكشف تطورات جديدة بحالة الفنان عيد أبو الحمد الصحية

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات جديدة بالحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد.

وكتب منير مكرم، عبر حسابه على فيسبوك: "يتم الآن تركيب جهاز تنظيم القلب.. ألف سلامة للفنان عيد أبو الحمد، دعواتكم".

وكان منير مكرم، قال في تصريحات سابقة لمصراوي: "بعد تدخل دكتور أشرف زكي، تم نقل الفنان عيد أبو الحمد، إلى مستشفى المقطم، لمتابعة حالته الصحية، والخضوع للعلاج".

ونقل الفنان عيد أبو الحمد من مستشفى النيل إلى مستشفى المقطم، للخضوع للعلاج بسب معاناته من ضعف في ضربات القلب، وحاجته إلى منظم لضربات القلب.

وشارك الفنان عيد أبو الحمد مؤخرا في فيلم "ريستارت" ومسلسلي "شهادة معاملة أطفال" و "ولاد الشمس".