"هى مين فيهم؟".. شيماء سيف تثير الجدل بصورتها مع إليسا

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة شيماء سيف، على المقابلة التي جمعتها مع المطربة اللبنانية إليسا والتي أثارت من خلالها حالة من الجدل.

ونشرت شيماء، صورتها مع إليسا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وااااااه يا قلبي لما شفتك يا إليسا، بحبها بحبها أوي أوي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمرين، ملكة الاحساس مع ملكة الكوميديا، ما شاء الله حلاوة وطعامة، ايه ده يا شيمو الله أكبر، هي إليسا مين فيهم؟، شيماء كيف ضعفتي كدا؟، شيومة تخبلين، برافو يا شيماء، حلوين انتوا الاتنين، شكلك عسل يا شيماء".

وكانت شيماء سيف قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".