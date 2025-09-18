"ملكة جمال".. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

15 صور لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل في صيف 2025

كتبت- نوران أسامة:

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها بدلة باللون النبيتي، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

وحصدت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "جمالك، ملكة جمال، واو، الجمال والأناقة، كيوت، البدلة خرافة، قمرنا، ولا غلطة، ملكة السيزون".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

