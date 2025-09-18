إعلان

"ملكة جمال".. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

01:25 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبد النور (7)
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبد النور (4)
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبد النور (3)
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبد النور (2)
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبد النور (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها بدلة باللون النبيتي، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

وحصدت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "جمالك، ملكة جمال، واو، الجمال والأناقة، كيوت، البدلة خرافة، قمرنا، ولا غلطة، ملكة السيزون".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

اقرأ أيضًا:

نادين الراسي تنشر صور مؤثرة بالذكاء الاصطناعي

"والله لو ترجع أعيش خدامك".. طه دسوقي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحياء ذكرى والده

"أحلامهم تحققت".. الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم الفن مع آبائهم

"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها

أحمد سعد عن أحداث غزة: "سيشهد علينا التاريخ أمام الله أننا لم نفعل شيء"

سيرين عبدالنور تخطف الأنظار جلسة تصوير الفنانة اللبنانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون