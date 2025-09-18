"راحت عند ربنا".. إيناس مكي تبكي على الهواء بسبب والدتها

"مقدرتش استحمل".. تفاصيل طلاق إيناس مكي بعد 6 أشهر من الزواج

"أحلامهم تحققت".. الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم الفن مع آبائهم

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جنات

شاركت الفنانة جنات جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأخضر.

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صورًا جديدة أثناء زيارتها لمدينة بغداد، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

كريم محمود عبد العزيز

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

ديانا حداد

خطفت الفنانة ديانا حداد الأنظار إليها من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

بتول حداد

خضعت الفنانة بتول حداد لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان بليزر قصير، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

مروان موسى

شارك مغني الراب مروان موسى جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "أصلها بتفرق، نحن نختلف عن الآخرين".

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة صورة جديدة لها داخل الأسانسير، وشاركتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها كروب توب وبنطلون جينز.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بفستان جريء باللونين الأبيض والأزرق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.