ميران عبدالوارث تخطف الأنظار في 15 صورة جديدة من زفاف هاجر السراج

بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميران عبدالوارث متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من حفل زفاف الفنانة هاجر السراج.

نشرت ميران مجموعة صور من حفل زفاف صديقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: الاحتفال بالحب".

تفاعلت هاجر السراج مع الصور، وكتبت: "أختي بحبك.. أحلى واحدة".

نجحت الفنانة هاجر السراج في لفت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلال بدايتها الفنية مع أبرز النجوم منهم النجمة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر" عام 2021، مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة إلهام شاهين، وأكدت على موهبتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.

يذكر أن آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

"رجعتنا للذكريات".. 10 صور جديدة لـ شريهان تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

حجاب وفستان عاري وإطلالات جريئة.. بسمة بوسيل تثير الجدل في صيف 2025