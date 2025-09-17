كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت المخرجة منال الصيفي الذكرى السنوية الثانية لوفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعاءً مؤثرًا لروحه.

وكتبت منال: "الذكرى السنوية التانية.. يارب ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين، اللهم عامله بما أنت أهله، يارب جازه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، رجاءً فضلاً وليس أمرًا اذكروه بدعوة واقرأوا الفاتحة".

يُذكر أن الفنان أشرف مصيلحي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2023 بعد صراع مع مرض السرطان.

أشرف مصيلحي من مواليد عام 1974، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها: "قضية رأي عام"، "الاختيار"، "الطاووس"، "كلبش"، "الصياد"، "أخت تريز"، "ولد الغلابة"، و"بونو بونو".

