المنتجة سارة حسني تحتفل بعيد ميلاد زوجها المطرب نادر حمدي (صور)

12:14 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  عرض 7 صورة
    من حفل زفاف نادر حمدي وزجته سارة حسني
    نادر حمدي و زوجته المنتجة سارة حسني (2)
    نادر حمدي و زوجته المنتجة سارة حسني
    نادر حمدي وزوجته سارة (2)
    صور رومانسية لنادر حمدي وزوجته سارة
    صور رومانسية لنادر حمدي وزوجته سارة (2)
كتبت- نوران أسامة:

احتفلت المنتجة سارة حسني، زوجة المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، بعيد ميلاده في أجواء مميزة.

ونشرت سارة صورًا رومانسية جمعتهما عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

وحازت الصور على تفاعل كبير من المتابعين الذين قدموا التهاني، وجاءت أبرز التعليقات: "كل سنة وإنت طيب"، "العمر كله يارب"، "قمرات"، "عيد ميلاد سعيد يا نادورة"، "ربنا يحميكم".

يذكر أن نادر حمدي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال تعاونه في ألبوم أحمد سعد الجديد "حبيبنا"، والذي ضم عددًا من الأغاني البارزة بينها: "عايز سلامتك"، "سودا سودا"، و"أنا مشيت". ويُعد حمدي من أبرز الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، بعد مسيرة ناجحة مع فرقة "واما" وتعاونات عديدة مع كبار النجوم.

سارة حسني المنتجة سارة حسني نادر حمدي
