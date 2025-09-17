بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب

كتب - معتز عباس:

شهدت الحلقة الـ 32 من الموسم الرابع لبرنامج "قسمة ونصيب - فرصة ثانية "مشاجرة و"خناقة" بين إحدى متسابقات البرنامج وأحد الشباب.

نشبت مشادة كلامية بين بين دعاء ولؤي ضمن أحداث البرنامج، بعدما أصدر الأخير تصرفات غير لائقة نتج عنها انفعال دعاء وصديقاتها في البرنامج، حيث حاول حسين وأدهم ولارا فضت المشادة.

شهد الموسم الرابع جراءة من الشباب المشاركين غير متوقعة، حيث يجمع شباناً وشابات، على جزيرة مُنعزلة في اسطنبول، ليخوضوا رحلة بحث جديدة عن الحب الحقيقي.

أعلنت الفنانة اللبنانية ريتا حرب انضمام بعض المشتركين من المواسم السابقة للمشاركة مجدداً، وهم زكية وأسمر، ودعاء ومراد موسى، وندى وأدهم، بالإضافة إلى مشتركين آخرين، منهم لؤي، وخلود، وروشن، ومانيسا وغيرهم.

يذكر أن برنامج "قسمة ونصيب" يُبثّ عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج Volkan Gultekin، فيما أشرف على الإعداد Burak Bayrakdar. البرنامج من إنتاج شركة "M networks" التابعة لشركة "Melon Digital & Merzigo" التركيّة.

