"اتعاكستي قبل كدا".. وفاء السيد تتعرض لموقف محرج على الهواء

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة وفاء السيد ضيفة ببرنامج "قعدة ستات"، تقديم الإعلامية مروة صبري، على قناة "ألفا اليوم".

وشهدت الحلقة تعرض وفاء السيد لموقف محرج بعدما وجهت لها مروة صبري، سؤالا: "اتعاكستي قبل كدا".

وخلال الحلقة ردت، وفاء السيد: "العادي.. ومش معاكسات يعني بيقولولي ما أنتي جميلة أهو ببقى مش لابسة فستان بكون لابسة تي شيرت وكاب، وبقولهم عشان أبقى بشتغل وعشان أعمل دور يضحك فأنا أطلع بالشكل ده يمكن يبقى حلو وأقعد اهزر معاهم".

ووجهت لها مروة صبري، سؤالًا أخر: "ما بتخافيش من المعسكات في الشارع"، لترد عليها: "لأ.. أصل بصي هيعاكسوني وبعدين".

وأتمت: "مصر كلها ناسها حلوين وطيبين وبحمد ربنا انى مصرية".

وكانت آخر أعمالها الفنية المشاركة في فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام عام 2024، والمشاركة في مسلسل إذاعي بعنوان "الجيران لبعضيها" بطولة الهام شاهين عام 2025".

اقرأ أيضا..

بعد إثارتهم الجدل.. 20 صورة لـ أبطال برنامج "قسمة ونصيب"

بمشاركة توم برادي.. موسم الرياض يستضيف حدثًا عالميًا لكرة القدم الأمريكية