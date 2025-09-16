"داخل الأسانسير".. ياسمين رئيس تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، لتنال الصور إعجاب المتابعين.

وشاركت ياسمين المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور جديدة، من جلسة تصوير جديدة أمام "الأسانسير".

تفاعل المتابعين والجمهور بشكل كبير مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الحلاوة دي"، "عيد ميلاد سعيد يا ملكة"، "الملكة وبس"، "جميلة ومتألقة"، "تجنني في الأسود".

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا، في فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

